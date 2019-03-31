射擊》亞運金牌超沉穩 林穎欣透露射擊秘密

林穎欣。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／龜山報導〕第12屆亞洲空氣槍射擊錦標賽，今由雅加達亞運混合10公尺空氣步槍混合金牌，呂紹全和林穎欣分頭出擊。林穎欣首次使用新槍參加國際賽，最終在女子10公尺空氣步槍決賽以0.3分之差，敗給印度薇拉瑞安，但仍替我進帳銀牌。

林穎欣在第15發射擊完畢後，還落後薇拉瑞安達1.8分，但林穎欣臨危不亂、急起直追，連續淘汰2名南韓和印度選手，最終倒數第二發追到僅0.3分落後，可惜未能把握薇拉瑞安的失誤，兩人最後一擊同樣射出9.9分，無緣逆轉鍍金。

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林穎欣本屆使用新的槍械，仍在適應，他表示，「扣板機的感覺仍不太順，利用比賽盡快找回手感。」

個性沉穩的林穎欣，射擊節奏很穩定，幾乎都是最後一個擊發的選手，她透露，「我習慣先瞄準，之後緩和情緒調整呼吸，之後才發射。過去也嘗試快節奏的射擊，但起伏很大，所以選擇慢慢射擊。」

呂紹全則在男子10公尺空氣步槍預賽，克服槍枝故障，以第5名晉級。決賽一度衝上前3名，未料第16發出現致命失誤，只射下9.3分，最終只拿下第5名，無緣站上頒獎台。

呂紹全。（記者廖聿偉攝）

體育署長高俊雄下午蒞臨會場頒獎時勉勵台灣隊選手再接再厲，調整好最佳狀態，期盼四月底前往北京世界盃能順利取得奧運席位。

明天將進行最後一天的賽程，10公尺空氣步槍男女青少年組的比賽。

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