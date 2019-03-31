UVL》吳宗軒連莊MVP 率台師完成12連霸

台師大吳宗軒扣殺得分。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度UVL大專排球聯賽男子組冠軍戰，衛冕軍台灣師大以23：25、25：21、25：16、25：18擊敗首度闖進冠軍戰的彰化師大，完成12連霸。

台師大高偉誠殺球得分。（記者林正堃攝）

彰師大隊史首度闖進冠軍戰，即便開局落後，但在首局後段，黃士展攻擊得分，助彰師大扳平，且以25：23獲勝。但衛冕軍師大並非省油的燈，次局以25：21扳回一城，第3、4局趁勝追擊再以25：16、25：18拿下。

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台師大「黃金左手」吳宗軒奪下最有價值球員，他表示，球隊在比賽前段確實有些不夠進入狀況，暫停後教練特別提醒他們，不要給自己太大壓力。最後一次以學生身分登上UVL舞台，他笑說：「還好連霸沒有斷在自己手上。」

台師大吳宗軒。（記者林正堃攝）

彰化師大拿下第1局後，卻沒能延續氣勢，與冠軍擦身而過，但獲得亞軍已是隊史最佳成績，教練邱金治坦言，球員在後段體力有些下滑，加上落後時，抗壓性沒有對手好，「但我希望我的球員打這場比賽是快樂的。」賽後彰師大加油團也為他們的球員拋下藍色彩帶，氣氛相當歡樂。

彰師大教練邱金治和寶貝女兒，北市大畢雯媛。（資料照，記者林正堃攝）

台師大吳宗軒扣殺得分。（記者林正堃攝）

台師大吳宗軒率隊贏得冠軍。（記者林正堃攝）

台師大完成連霸。（記者林正堃攝）

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