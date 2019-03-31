羽球》李洋／王齊麟速戰速決 喜迎首座超級500冠軍

李洋（前）／王齊麟喜迎首座超級500冠軍。（取自BWF官網）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男雙「麟洋配」李洋／王齊麟今天於超級500系列印度公開賽決賽，對決世界排名第91的印尼組合蘇華迪／普拉塔瑪，雙方首次對決，印尼對手過去世界排名最高是第7，終場僅花費29分鐘以兩個21:14贏球，收下搭配以來首座超級500系列冠軍。

面對印尼對手，對方打法俐落富有變化，雙方幾乎都在前三拍就搶分，很少多拍來回，原本李／王首局小幅落後，對方也開始有失誤產生，兩人趁機扳平戰局，後半段則找回自己節奏，先以21：14，拿下首局。

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換邊過後，李洋／王齊麟仍掌握全場節奏，處理球也較為細膩，幾乎是壓著對方打。

李洋／王齊麟年初搭檔後，掃下西班牙公開賽冠軍、瑞士賽亞軍以及法國奧爾良亞軍，這次印度賽冠軍戰封王兩人搭配以來最佳戰績，將收下9200積分，這也是繼2016年法國賽後，再度有台灣男雙勇奪超級500系列賽冠軍。

兩人目前世界排名第55，這一冠加持後，可望上升至世界排名第33附近，追近南韓組合李龍大／金基正。

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