NBA》太穩定！馬刺連續22年進季後賽平聯盟紀錄

鄧肯（右）、吉諾比利（左）（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕在2018-19賽季前，《NBC》的記者Kurt Helin曾預測休賽季有大幅變動的馬刺隊將錯過今年的季後賽，但馬刺本季再度跌破專家眼鏡，在今天國王敗給火箭隊後，確定挺進今年的季後賽，而這也是馬刺連續22年進入季後賽。

在馬刺今年進入季後賽後，正式追平了1950-71雪城國民隊（七六人的前身）+費城七六人隊的連續22年進入季後賽NBA紀錄。

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馬刺在這個世紀取得了巨大的成功，自從他們選到鄧肯（Tim Duncan）為狀元後，就以「GDP（吉諾比利+鄧肯+帕克）」為基底，成為西部強權。接著在近幾年又簽下了艾德瑞吉（LarMarcus Aldridge）作為球隊新的核心，馬刺總是能減少犯錯的機會，同時每年都能保持球隊競爭力，而不是像其他球隊過個幾年就要有一次重建期。

艾德瑞吉（資料照，今日美國）



目前仍擁有連續進季後賽紀錄的球隊第二高的是7次的金州勇士隊，連馬刺的3分之1都不到，就能顯現出馬刺這支球隊的穩定性有多驚人。

馬刺教頭帕波維奇（Gregg Popovich）受訪談到這個紀錄時表示：「我是這一支球隊的工頭，但我必須保持耐心，找出每天球隊適合的節奏，最後不斷的複製出我們球隊成功的文化。」

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