射箭》狀元后之姿站上企業聯賽 譚雅婷直呼「緊張」

中華企業射箭聯賽女狀元譚雅婷（左）、狀元鄧宇成（右）（中華企業射箭聯賽提供）

〔記者吳孟儒／林口報導〕台灣射箭邁入新紀元，企業射箭聯賽元年開幕戰今於國立體育大學體育館登場，「天才少女」譚雅婷以女狀元之姿亮相備受矚目，她坦言既興奮又緊張；狀元郎鄧宇成則說，很開心看到射箭被重視和走向大眾化。

譚雅婷出席神射手見面會。（中華企業射箭聯賽提供）

譚雅婷在2016年里約奧運及去年雅加達亞運反曲弓女團為我國射下1銀、1銅；鄧宇成則是2017年世大運反曲弓男團銀牌成員。

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今譚雅婷與鄧宇成在個人賽皆告負，不過「狀元組合」聯手出擊混雙賽，以6：0強勢完封台南隊的羅偉旻、林芝瑜組合，助甲山林在混雙積分榜站上第一。

企業聯賽為國內箭手搭建舞台，為國際賽厚植實力，比賽距離採奧運模式70公尺。每日賽程為5戰制，第1點為女子個人賽，第2點男子個人賽，第3點混雙，第4點為女子三人賽，第5點為男子三人賽，每一企業隊伍至少遴派3男3女以上之選手參賽，每位選手各場次僅能參加2項。

每戰賽事採積分制，以所得分數累加排名，總結24場例行賽分數，排名前4的隊伍晉級季後賽。

比賽首日各項賽事分組龍頭如下：女子團體組協會青年隊和甲山林積點同為6分；女子個人組台南射箭隊、凱撒和協會青年隊都是6分；男子團體組寒舍、凱撒和台南射箭隊同為5分；男子個人組台中銀行、台南射箭隊和協會青年隊各6分；混雙以甲山林6分獨居第一。

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