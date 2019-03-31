中職》周思齊1500安就差一步 最快週三成史上第6人

周思齊只差一安打就達成生涯1500安。（中信兄弟提供）

〔記者郭羿婕／台中報導〕今天出戰富邦悍將，中信兄弟老將周思齊擔任先發第3棒、左外野手，3局下對悍將先發投手吳世豪擊出帶有1分打點的二壘打，達成生涯1499安，最快4月3日作客澄清湖球場可達成1500安里程碑，成中職史上第6人。

周思齊7局下被換下場，由詹子賢代打，因此以單場3支1作收，無緣在主場完成1500安，而兄弟下一場將是週三出戰統一獅，他就有機會寫紀錄。

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對於安打產量，周思齊從來沒設目標，他說：「連1000安的時候，我都沒想過，沒想到自己可以打這麼多支安打、可以打這麼久。」

只是周思齊新合約仍無解，向聯盟申請薪資仲裁多時，尚無答案，但他專心投入比賽，賽後被問及此事，還一度沒反應過來，笑說都忘記了，「這不是我能解決的事，我該做的都做了，接下來是會長（中職會長吳志揚）要解決的事。」

中職史上達成1500安的球員包括張泰山（2134安）、彭政閔（1959安）、高國慶（1673安）、黃忠義（1582安）和林智勝（1533安），周思齊將成為第6人。

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