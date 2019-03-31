日職》廖任磊生涯首度上一軍 陽岱鋼連3戰敲安

陽岱鋼（左）開季連三戰敲安。（取自讀賣巨人官方推特）

〔記者林宥辰／綜合報導〕日職巨人軍開季狀況頗佳，陽岱鋼打擊手感也不差，今戰廣島2局上首打席就敲安，接著洋砲葛雷諾開轟將他送回。總計陽岱鋼4次上場擊出1支安打，開季連3場安打。

陽岱鋼今持續以先發第5棒上場，全壘打和打點雖未開張，但和葛雷諾「連線」效率頗佳，連兩戰都在葛雷諾護送下回壘得分。巨人和廣島鏖戰到9局上分出勝負，廣島單局2次失誤，吉川尚輝、坂本勇人接力敲安，6：3帶走勝利。

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樂天投手宋家豪今則在和羅德之戰中登板，7局下3分領先時，先對中村獎吾投出四壞球，不過馬上讓井上晴哉擊出雙殺打，再讓角中慎也擊出飛球出局，收下本季第2次中繼成功。樂天洋砲惠勒單場雙響，和布拉許9上同局都開轟，助隊最終9：4獲勝。

西武昨天動用過多牛棚戰力，今賽前登錄廖任磊，但他僅待命未出賽，這是他被巨人簽下以來，旅日3年首度登上一軍。廖任磊在臉書社群表示，首度在公式戰登錄一軍，也是從春天開始持續調整及訓練，期望做好工作，幫助球隊贏球。

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