射箭》教練客串神射手 袁叔琪寶刀未老射出10分箭

射箭聯賽袁叔琪。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／林口報導〕現擔任寒舍射箭隊教練的奧運銅牌袁叔琪，因陣中2名選手出征國際賽趕不上中華企業射箭聯賽，今「代打」下場出賽，還精準射出10分箭，成為開幕戰一大亮點。

袁叔琪在2002年釜山亞運以17歲之姿，於女子個人賽打敗強敵南韓，射下台灣首面金牌，超齡水準打響名號；2年後的雅典奧運，她再與隊友於團體賽漂亮奪銅，國際賽表現亮眼，是我國射箭的指標人物。

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射箭聯賽袁叔琪。（記者吳孟儒攝）

34歲袁叔琪卸下選手身分後，現任暨南大學專案講師，今她以教練身分現身企業射箭聯賽，她表示，關於創立聯賽的議題談論已久，經多年後終於實現，很開心選手未來能有更多發揮舞台，也讓更多台灣射手得以延續運動生涯。

雖袁叔琪沒能在選手時期等到聯賽誕生，今天因寒舍隊的高佳萍和劉詩翎出征泰國大獎賽，無法趕上開幕戰，讓她意外以射手身分登上賽場。賽後她笑說，還蠻滿意自己的表現，不怕成績輸給年輕小將，「如果他們還贏不過我才要好好檢討吧！」

袁叔琪透露，其實3個月前曾抱著「打身體健康」的心態參加亞運國手選拔，但3天密集出賽的射箭量相當大，她以「第1天靠體力，第2天靠意志力，第3天就靠生命力」一席話，道出她久違參賽的疲憊程度。

被問及是否有過復出念頭，袁叔琪強調目前以教練本份為重，希望藉由企業聯賽，將技術傳承給年輕小將，「勇敢做自己」是她給予後輩的最佳建議，袁叔琪說：「我不會想把選手塑造成我想要的樣子，而是要讓他們成為喜歡的自己。」

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