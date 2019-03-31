卡達公開賽》球神歸位！馬龍逆轉林高遠四度封王

馬龍逆轉林高遠，奪下卡達公開賽男單冠軍。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界球王馬龍歸位！因膝傷休養近7個月的里約奧運男單金牌馬龍，今天在2019年卡達桌球公開賽男單決賽，克服局數0:2落後，以4:2逆轉打敗世界排名第3的林高遠。

林高遠不敵馬龍，屈居男單亞軍。（取自國際桌總官網）

這也是31歲的馬龍，繼2013、16及17年之後生涯第四度在卡達公開賽封王，超越王勵勤、許昕的3次，成為史上最多男單冠軍的球員。

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馬龍去年八月在保加利亞公開賽首輪爆冷敗給英國選手皮奇福德後，就一直處於養傷狀態，世界排名也滑落至第12。

這次卡達公開賽是馬龍傷癒復出後第一場比賽，他展現過去宰制桌壇的超強實力，從16強戰起連續擊敗4名目前世界排名前10的名將，包括德國波爾（世界排名第5）、日本水谷隼（世界排名第10）、許昕（世界排名第2）及林高遠。

決賽面對林高遠，馬龍在開賽雖以8:11、9:11連丟兩局，但第3局起找回節奏，以11:5、11:5、11:9、11:9連拿4局，演出大逆轉。

尤其第5局，馬龍在2:7落後下，以11:9力挽狂瀾，也是全場關鍵。

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