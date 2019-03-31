SBL》勇士大勝達欣 隊史首度在例行賽封王

雙洋將發威，富邦首度在例行賽封王。（記者方賓照攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕近況火燙的富邦勇士今遭遇本季打得最不順手的達欣，總教練許晉哲改變策略，對達欣洋將麥克連採取雙人包夾，收到奇效，加上陣中雙洋將聯手發威，米歇爾攻下24分，賈西亞則進帳21分，終場勇士93：66大勝，隊史首度拿下第一。

本季前5次交手，達欣取得4勝，勇士唯一的勝利則是經過延長賽才驚險拿下。許晉哲透露，之前對戰達欣失分都超過80，主因是為了牽制對手外線，反而讓麥克連在禁區逞威，此役才會嘗試不同的戰略。

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達欣麥克連上籃。（記者方賓照攝）

勇士快意拿下平隊史最長的9連勝，本週2場主場日大獲全勝，先拉下台啤登頂，再擊敗勁敵達欣封王。

例行賽最後一場，封王的勇士打算讓主力輪休，包括洪志善、蔡文誠和張宗憲，都不會上陣。

梅奧上半場就已吞下4次犯規，但無懼犯規麻煩，豪取全場最高27分。達欣近5場吞下4敗，戰績16勝18敗，滑落至第5。

梅奧上半場就已吞下4次犯規，仍砍下全隊最高。（記者方賓照攝）

富邦蔡文誠。（記者方賓照攝）

富邦郭少傑上籃。（記者方賓照攝）

富邦李秉鴻上籃。（記者方賓照攝）

富邦賈西亞上籃。（記者方賓照攝）

富邦米歇爾灌籃。（記者方賓照攝）

富邦林書緯。（記者方賓照攝）

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