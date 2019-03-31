中職》歐書誠救火2.1局飆5K 首勝和MVP獻家人

富邦歐書誠中繼2.1局無失分，拿下生涯首勝。（富邦悍將提供）

〔記者郭羿婕／台中報導〕「金控大戰」3連戰今最終場，中信兄弟黃恩賜生涯初先發，對富邦悍將5局送5K、僅挨2安、失2分，帶著勝投資格退場，但牛棚未能守住領先，接替的洪宸宇、吳哲源都中繼0.1局丟2分，兄弟以3：6吞2連敗，洪宸宇承擔首敗。

黃恩賜生涯初先發無關勝負。（記者郭羿婕攝）

黃恩賜以72球（51好球）投滿5局，只是開局就出現保送和安打、掉2分，第2局後才穩住陣腳，他坦言：「第1局滿緊張的，能調整回來是因為被得分時，我才想說根本不用那麼緊張，放輕鬆就好。」

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黃恩賜很信任今天先發捕手林明杰，照著他指示投球，「也要感謝明杰，提醒我放鬆別想太多，不要急著想三振，專心面對打者，1個1個出局數慢慢拿就好。」

此役之前，黃恩賜已先中繼登板，26日對桃猿0.1局失1分，亂流不少。他也表示：「上次比較糟，這次有慢慢調回來，對自己表現還算滿意，但希望局數能再丟長一點。」

黃恩賜今天最快球速146公里，悍將先發投手吳世豪也飆到147公里，但同樣無緣勝投，僅撐2.2局失3分，由牛棚接手止血，助隊2連勝，中繼2.1局無失分的歐書誠更抱回生涯首勝、首座單場MVP。

吳世豪被敲4安全是二壘打，2局下先掉1分，第3局又連挨林書逸、周思齊二壘打，並出現2次四壞球和1次觸身球，只撐2.2局退場，交給歐書誠。

吳世豪只撐2.2局退場。（記者郭羿婕攝）

吳世豪認為投球上沒太大問題，沒做好的地方是整個節奏太趕，他指出：「第3局投球太急躁，想趕快解決打者，造成反效果，讓自己投得有點掙扎，投出來的球沒有那麼好的品質，2出局應更放慢節奏。」

至於林書逸、周思齊連2打席二壘打，吳世豪說：「其實這2球都是我想要的位置，只是對方打得很好，他們打線真的打得好，也比較有耐心。」

周思齊生涯累計1499安。（中信兄弟提供）

定位長中繼的歐書誠力守2.1局無安打、無保送，1分未失還飆5K，再交給張竣龍、賴鴻誠、陳鴻文、倪福德各投1局沒再掉分，合力守勝。

歐書誠表示，教練前一天就分配若先發投手出狀況，誰要先準備，「因為我有休一天，感覺一開始沒那麼好，就照捕手（蔡友達）配球，先把球投準，想辦法把角度投出來。」

首勝和MVP一起到手，歐書誠開心獻給家人，他笑說：「不知道會來得這麼快，很謝謝教練團，因為去年剛上來時，投幾場就覺得身體很疲勞，之後秋訓和春訓，防護員與體能教練有針對這部分加強，所以現在感覺還不錯。」

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