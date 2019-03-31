中職》體驗一、二軍落差 戴培峰下放繼續練

戴培峰。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕去年中職選秀狀元、富邦悍將捕手戴培峰今年首度登錄開季名單，僅出賽3場，今天降二軍繼續磨練，但能上場體驗一軍張力也很有收穫，他說：「表現不夠好，下去就是練，有機會上來再好好表現。」

4隊本季共7人首進開季名單，最受矚目的就是戴培峰，原本空白的一軍出賽紀錄終於填上數字，只是3場皆為代打或接替蹲捕，打擊成績暫時停在3打數無安打。

請繼續往下閱讀...

戴培峰去年就曾到一軍，但當時只是隨隊，和今年投入實戰的感覺大不同，他說：「開季前幾場比賽感覺調整得不錯，可是真的上去之後，無論張力、觀眾注目，還是跟自己想像有落差，好像少了一些準備，心態還沒準備好。」

戴培峰一軍處女秀是3月24日在台南出戰統一獅，9局上代打遭「守護神」陳韻文三振，之後2戰也與王鏡銘、謝榮豪交手，總計3支0吞2K，生涯首安尚未開張；蹲捕時則與林羿豪、歐書誠、賴鴻誠等人搭檔，也遇過被方昶詠連2次盜壘成功的狀況。

這些都是寶貴經驗，戴培峰說：「其實自己想像的一軍投手差不多就是這種強度，沒那麼好對付，和去年在二軍打自辦賽有滿大落差，像韻文學長指叉球的犀利度、球質就跟二軍差很多。」他認為藉此找出不足，例如變化球的應對，就在二軍好好加強。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/