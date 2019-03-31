龍舟》亞運龍舟猛男班底稱霸國手選拔 再戰泰國世錦賽

Mr.CaNoe Taiwan龍舟隊今天在1000公尺項目取得第一。（取自臉書粉專Mr.CaNoe Taiwan）

〔記者粘藐云／綜合報導〕去年亞運台灣龍舟隊班底Mr.CaNoe Taiwan，本週參與世錦賽國手選拔，奪下5個項目的第1名，成功搶下今年的 IDBF泰國世錦賽龍舟賽資格。

來自花蓮的Mr.CaNoe Taiwan龍舟隊，去年亞運為台灣摘下2金1銀，也因為健美的身材，頻頻登上媒體版面。

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本週在日月潭舉行的世錦賽國手選拔，Mr.CaNoe Taiwan在公開組22人級大型龍舟200、500公尺及12人級小型龍舟200、500公尺都拿下第1名，今天在1000公尺項目也奪第1，成功取得2019 IDBF泰國世界龍舟錦標賽台灣代表參賽資格，這也是他們第4度代表台灣參與龍舟世錦賽。

Mr.CaNoe Taiwan龍舟隊取得2019 IDBF泰國世界龍舟錦標賽台灣代表。（取自臉書粉專Mr.CaNoe Taiwan）

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