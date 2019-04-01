網球》不老費爸強壓美國巨漢 邁阿密笑擁生涯101冠

費德爾扳倒伊斯納笑擁生涯第101座職業金盃。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕邁阿密名人男網單打決戰，費德爾（Roger Federer）寶刀未老，6：1、6：4扳倒身高208公分的美國地主巨人伊斯納（John Isner），37歲的瑞士老將第3度在此封王，同時笑擁生涯第101座職業金盃。

儘管已是兩對雙胞胎的父親，費德爾照樣過關斬將，繼前站印地安泉之後，「背靠背」挺進「美國陽光雙賽」壓軸秀。如今面對人高馬大的第7種子衛冕者，經驗豐富的第4種子前球王智取不力敵，藉落點巧妙的單手反拍力抗重砲火力轟炸，全場4度突破伊斯納發球局，包括次盤關鍵第10局「再見破發」，總計費爸只花64分鐘直落2出線，也把瑞美雙雄對戰紀錄改寫為6勝2負，先前印地安泉屈居亞軍的悶氣跟著一掃而空。

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費德爾是唯二ATP百冠的當代傳奇。（法新社）

坐擁男網史上最多20座大滿貫金盃的費德爾，也是唯二ATP百冠的當代傳奇，名人堂球星美國康諾斯（Jimmy Connors）仍挾109冠穩居首位，至於費爸還差8冠即可追平。

美國地主巨人伊斯納。（法新社）

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