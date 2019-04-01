MLB》陳偉殷本季初登場 表現不佳無緣生涯首後援點

陳偉殷後援初登場表現不佳。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚隊台灣好手陳偉殷，在被轉往牛棚後今天在第九局球隊3：0領先時初登場，可惜狀態不好，被擊出1支長打再送出1次保送後被換下場。

陳偉殷今天後援初登場，他先是面對布雷克蒙（Charlie Blackmon），先投出一顆壞球後用滑球搶到好球數，接著第三球滑球遭到長打狙擊，隨後陳偉殷面對達爾 （David Dahl），在兩好三壞的滿球數後投出保送，教練也當機立斷將他換下場。今日陳偉殷主投0局，面對兩個人次，被敲1安送1保送無失分。

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羅莫（Sergio Romo）接替陳偉殷的爛攤子，順利解決掉接下來三棒艾倫納多（ Nolan Arenado）、史托利（Trevor Story）、麥馬翰（Ryan McMahon），成功守下這場比賽的勝利。

馬林魚隊先發投手艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）今天繳出8局6次三振無失分的好投封鎖落磯隊，力壓6.2局10次三振失3分的葛雷（Jon Gray），拿下精彩的一勝。

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