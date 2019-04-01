NCAA》下剋上擊墜杜克三王！密西根州大晉級全國四強

密西根成功晉級4強。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕杜克藍魔鬼今天在NCAA八強戰面對密西根州立大學斯巴達人，杜克三王之一的R.J.巴瑞特（RJ Barrett）在最後關鍵兩罰僅一中，最後杜克就以1分差遭到密西根州大淘汰，無緣本屆冠軍。

杜克怪物威廉森（Zion Williamson）與巴瑞特這場比賽依然有精彩演出，威廉森全場19投10中拿下24分14籃板，另外有3次抄截以及3火鍋，巴瑞特21分6籃板但發生7次失誤。

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杜克輸球。（法新社）

密西根州大的控衛溫斯頓（Cassius Winston）本場表現優異，在杜克的防守下拿到20分10助功的雙十成績，戈英斯（Kenny Goins）三分全場8投2中拿下10分，不過他投進最關鍵的超前三分球，讓密西根州大終場以68：67，下剋上擊敗排名第一的杜克。

戈英斯投進關鍵三分。（法新社）

溫斯頓賽後受訪時說，現在不是懷疑自己的時候：「我們一直在努力，我們打了整年的球就是為了這個時刻，現在並不是迴避這些重大時刻的時候。」下個對密西根州大的重大時刻即將到來，他們將在四強賽面對剛擊敗岡薩加大學的德州理工大學。

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