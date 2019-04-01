日職》「大王」名號打響東瀛！王柏融登日本第二大體育報頭版

「台灣大王」攻佔日媒版面，頭版大篇幅盛讚王柏融日職表現，圖為《體育日本》。（特派記者徐正揚攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力火腿的「台灣大王」王柏融昨天在與歐力士三連戰最後一場，不但單場敲出兩支安打，日職生涯首分打點也進帳，賽後還與與隊友一同獲選賽後MVP，亮眼表現讓他登上日本第二大體育報《體育日本》頭版加上全版報導，「大王」的名號打響東瀛。

王柏融昨在4局下第二打席就先敲出二壘方向穿越安打，5局下一三壘有人的情況下，王柏融把握住機會，纏鬥8球後擊出落點巧妙的左外野安打，日職生涯首打點順利開張，助火腿終場3：1擊敗歐力士，賽後王柏融與隊友近藤健介、有原航平一同獲選賽後MVP，生涯首度登上英雄訪問。

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《體育報知》今日也以頭版頭條的版面，詳細記錄王柏融昨天的表現，大讚他打出身價，提到他昨天首度登上英雄訪問還露出靦腆笑容，也盛讚大王展現出中職四割男的身手。

昨拿下單場MVP，王柏融露出開心笑容。（特派記者陳志曲攝）

《體育報知》提到王柏融的人氣已經超越了效力讀賣巨人隊的前輩陽岱鋼，也指出火腿高層去年12月19日就曾親自來台迎接這位「台灣之寶」，不但先在台北舉辦加盟記者會，21日到札幌巨蛋舉辦一場，球團社長竹田憲宗、監督栗山英樹都陪同出席，相當禮遇這位「台灣大王」，最後也指出在「台灣大王」王柏融的話題帶動之下，未來一定能為北海道札幌帶來一筆可觀的觀光收入。

「台灣大王」攻佔日媒版面，還有王柏融登上英雄訪問的照片，圖為《體育日本》。（特派記者徐正揚攝）

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