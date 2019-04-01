MLB》洋基哈普遭狙擊 開幕系列戰慘輸去年墊底金鶯

哈普吞敗。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基在昨天輸給金鶯隊後，今天派出先發左投哈普（J.A. Happ），想不到他也壓不住金鶯打線，終場金鶯隊敲出3發全壘打擊敗洋基隊，開季系列賽爆冷取得2勝1敗的勝利。

金鶯今天首局就有攻勢，努內茲（Renato Nunez）擊出一發三分彈幫助金鶯先馳得點，第三局主砲曼西尼（Trey Mancini）也開轟，金鶯早早取得4：0領先，不過洋基也不是省油的燈，第四局靠著賈納（Brett Gardner）滿壘選到保送破蛋，以吉法官賈吉（Aaron Judge）的安打打進三分。

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努內茲敲出全壘打。（法新社）

不過金鶯馬上在第五局作出回應，維拉（Jonathan Villar）安打後盜上二壘，史密斯（Dwight Smith）隨後補上安打送維拉回來，洋基接著在第七局靠著捕手桑契斯（Gary Sanchez）的陽春彈追到一分落後，但第八局洋基再遭瑞卡德（Joey Rickard）兩分彈狙擊，最後雖然洋基隊在第九局追回一分，以5：7輸給金鶯。

桑契斯開轟。（法新社）

這場比賽金鶯表現最好的球員是努內茲，他4打數2安打，有2分打點，雙方先發表現都不佳，洋基先發哈普4局被敲2發全壘打失掉4分苦吞敗投，金鶯先發邦迪（Dylan Bundy）3.2局雖然送出7次三振，但也丟出5次保送，一共失掉3分。金鶯後援上場的John Means扛住壓力，接替邦迪主投3.1局送出5次三振失1分，拿下勝投。

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