NBA》新人王穩了？老鷹超級菜鳥10天兩度絕殺東部強權（影音）

T.楊恩10天內兩度絕殺東部前三名球隊,擁火燙的表現預約新人王寶座。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕老鷹超級新人T.楊恩(Trae Young)今天砍下12分、傳出16次助攻,更在延長賽壓哨挑籃命中絕殺球,帶領球隊終場以136:135在主場絕殺東部龍頭公鹿,而這也是他繼3月23日對上七六人之戰後,第二度絕殺東部前三名球隊。

NBA例行賽進入尾聲,戰績穩坐聯盟第一的公鹿,在飽受傷病困擾的情況下,最後幾場比賽開始大打「養生籃球」,今日對上老鷹之戰也讓主力休息,「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)、布雷德索(Eric Bledsoe)和米德爾頓(Khris Middleton)也都沒有上場,不過儘管如此,兩隊仍激戰到延長賽最後一秒才分出勝負。

請繼續往下閱讀...

延長賽最後1.1秒,老鷹還以134:135落後公鹿,擁有邊線球機會的他們,原想把球傳給籃下的J.柯林斯(John Collins)讓他灌籃絕殺,不過卻被公鹿破壞,沒想到籃下搶到了球的T.楊恩,拿球直接出一拋,球在籃框上彈了幾下最終彈進籃框,最後老鷹就靠著T.楊恩的絕殺球,在延長賽以136:135險勝。

TRAE YOUNG PUTS IN THE #TISSOTBUZZERBEATER TO WIN IT FOR THE @ATLHAWKS IN OT! #THISISYOURTIME #TRUETOATLANTA pic.twitter.com/JU7dx98wVW