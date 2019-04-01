NBA》新人王穩了？老鷹超級菜鳥10天兩度絕殺東部強權（影音）

T.楊恩10天內兩度絕殺東部前三名球隊，擁火燙的表現預約新人王寶座。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹超級新人T.楊恩（Trae Young）今天砍下12分、傳出16次助攻，更在延長賽壓哨挑籃命中絕殺球，帶領球隊終場以136：135在主場絕殺東部龍頭公鹿，而這也是他繼3月23日對上七六人之戰後，第二度絕殺東部前三名球隊。

NBA例行賽進入尾聲，戰績穩坐聯盟第一的公鹿，在飽受傷病困擾的情況下，最後幾場比賽開始大打「養生籃球」，今日對上老鷹之戰也讓主力休息，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、布雷德索（Eric Bledsoe）和米德爾頓（Khris Middleton）也都沒有上場，不過儘管如此，兩隊仍激戰到延長賽最後一秒才分出勝負。

請繼續往下閱讀...

延長賽最後1.1秒，老鷹還以134：135落後公鹿，擁有邊線球機會的他們，原想把球傳給籃下的J.柯林斯（John Collins）讓他灌籃絕殺，不過卻被公鹿破壞，沒想到籃下搶到了球的T.楊恩，拿球直接出一拋，球在籃框上彈了幾下最終彈進籃框，最後老鷹就靠著T.楊恩的絕殺球，在延長賽以136：135險勝。

T.楊恩近期表現亮眼，在官方新人王預測排行榜已衝到第一，力壓原本的大熱門「歐陸金童」東契奇（Luka Doncic）。

此役楊恩雖然僅拿下12分，卻送出全場最多的16助攻，而老鷹先發5人有3人得分都破20，J.安德森（Justin Anderson）拿下全隊最高24分，J.柯林斯和中鋒蘭恩（Alex Len）都攻下23分。公鹿則是由S.布朗（Sterling Brown）表現最為亮眼，砍下全場最高的27分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/