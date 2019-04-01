MLB》衛冕軍狠砸40億！7年綁明星游擊手柏格茲

紅襪綁住26歲游擊手柏格茲。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕提前續約正夯！衛冕軍紅襪隊傳出將與陣中游擊手柏格茲（Xander Bogaerts）簽下延長合約，總值將來到7年1.32億美元（約新台幣40億）。

柏格茲今年的合約是1200萬美元，《ESPN》記者Jeff Passan指出他將與紅襪簽下延長合約，大聯盟記者Mark Feinsand則表示，這會是一張6年1.2億美元的合約，加上他今年的合約，總值將會是7年1.32億美元。

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26歲柏格茲從2013年登上大聯盟以來，在2015至2018的賽季表現都相當穩定，幾乎每年都能產出4勝的輸出，去年他也繳出追平生涯年的成績，出賽136場比賽轟出23發全壘打，打進103分打點，綜合貢獻值來到4.9（fWAR）。

紅襪在先前才用5年1.45億美元（約新台幣45億元），將王牌左投塞爾（Chris Sale）綁住，這兩人的新合約都會從2020年開始生效。

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