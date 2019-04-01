MLB》藍鳥新秀初登板飆魔球 8K破隊史紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥隊火球新秀索頓（Trent Thornton）今天生涯首次先發就一鳴驚人，先發5局狂飆8次三振，打破藍鳥新秀初登板三振紀錄，美中不足的是藍鳥這場比賽在延長賽以3：4輸給老虎隊。

索頓的8次三振紀錄，超越波伊德（Matt Boyd）、澤普辛斯基（Marc Rzepczynski），在2015、2009年保持的藍鳥新秀初登板的7次三振紀錄。今天索頓主投5局用了75顆球有47顆好球，被敲出2支安打沒有失分，送出8次三振，沒有保送。

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藍鳥新秀索頓表現精采，打破隊史新秀初登板三振紀錄。（法新社）

索頓的5局無失分表現，更把藍鳥開季先發投手無失分場次推進到24局，這是自1994年勇士隊以來的最長紀錄，當年勇士隊的先發群開季25局無失分。而藍鳥隊先發最長開季無失分紀錄8局無失分，當時在1992年達成。

賽後訪問時索頓說：「這真的太棒了。」索頓是大聯盟史上第二位能夠初登板投出至少8次三振，無保送、無失分，只被敲出2安以下的球員。「這一切都是我從四歲時就夢想達到的事情，我可以站上場然後展現我為何能夠屬於這裡（大聯盟），很高興我的家人也能在場見證這一切，這對我來說相當特別。」

原本索頓預期會在3A展開他的賽季，不過因為左投柏魯奇（Ryan Borucki）受傷，使得索頓拿到大聯盟初登板的機會，在柏魯奇傷勢狀況不明，另外一位先發左投理查德（Clayton Richard）至少還得休息兩週的情況下，索頓還有機會在大聯盟待上一陣子。

索頓是大聯盟史上第二位能夠初登板投出至少8次三振，無保送、無失分，只被敲出2安以下的球員。（今日美國）

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