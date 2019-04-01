羽球》小戴利多？東奧奪金熱門預測 日本女單一二姐都落榜

戴資穎。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕距離2020東京奧運剩下不到500天，國際奧會官方媒體《Olympic Channel》日前撰文預測出12名可能在東奧摘金的日本選手，而儘管日本羽球隊在男單、女單、女雙都頗具優勢，但《Olympic Channel》在羽球項目僅將男單世界排名第一的桃田賢斗列入奪金熱門，霸占世界前3名的日本女雙和女單一、二姐山口茜、奧原希望，卻都沒被列在名單中。

為全力備戰東奧，日本體育廳上月27號宣布提高訓練經費，而奪金大熱門的日本羽球隊，未來一年也將增加30%經費，而日本增加羽球訓練經費並不意外，畢竟男單方面有暫居世界球王寶座的桃田賢斗；女單有世界第3的奧原希望和第4的山口茜挑戰我國球后戴資穎；男雙、混雙皆有世界第3組合；女雙更是霸占世界前3名，五個項目都有奪牌希望。



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日本女將山口茜。（資料照，路透）

奧原希望。（資料照，路透）

不過在《Olympic Channel》此篇報導中，被列出日本女子選手奪金熱門的項目只有網球、摔跤、空手道、攀岩、足球和乒乓球，同樣也是日本奪牌大熱門的羽球項目卻不在其中。

會有這樣的分析，推測可能跟剛落幕不久的全英羽球公開賽有很大的關係，本屆全英賽日本可說是精銳盡出，不過最後卻僅有桃田賢斗拿下男單冠軍；而壟斷世界前三的三對日本女雙組合，雖然都闖進四強，但最終冠軍卻被中國組合抱走；而女單一、二姐山口茜、奧原希望分別不敵球后戴資穎和中國新星陳雨菲。

戴資穎在全英賽女單4強擊敗山口茜。（資料照，BadmintonPhoto提供）

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