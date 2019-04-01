MLB》哈波連兩天開轟！費城人橫掃去年龍頭勇士（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人隊與勇士隊三連戰最後一場比賽，雙方先發狀態都不佳，兩人合計就投出11次保送，不過費城人隊機會掌握得比勇士隊更好，在1：1平手後於第五、七局各拿2分，終場以5：1擊敗勇士隊，開幕系列戰橫掃去年國聯東區龍頭。

勇士隊今天派出菜鳥新秀萊特（Kyle Wright）先發，不過他的表現不穩，4.1局的頭求救送出5次保送，被麥卡琴（Andrew McCutchen）敲出一發全壘打，送出4次三振失掉3分吞下敗投。

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勇士菜鳥萊特初登板吞下敗投。（法新社）

費城人隊先發阿里耶塔（Jake Arrieta）本場控球狀況一樣相當糟糕，主投6局就送出6次保送，另外送出6次三振，不過勇士隊打線也沒能把握機會，只對阿里耶塔敲出3支安打讓他失掉一分，阿里耶塔雖然投得跌跌撞撞，依舊繳出6局失1分的優質先發。

阿里耶塔狀態不佳依舊投出6局失1分的優質先發。（今日美國）

哈波（Bryce Harper）這場比賽展現價值，敲出2支長打，其中包含他在費城人隊的第二轟，並選到2次保送上壘，打擊率上升至3成33，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）也有2支1，1分打點進帳，四棒霍金斯（Rhys Hoskins）今天沒有安打，4次打擊前3次選到保送當中擠回1分，第4次上場則遭到觸身球保送上壘，上壘率百分百。

（左起）哈波與霍金斯。（法新社）

《ESPN》數據指出，哈波的全壘打讓他自2012年上大聯盟後，3、4月合計擊出43發全壘打，超越砲手布朗（Ryan Braun）和克魯茲（Nelson Cruz），成為在3、4月史上擊出最多發全壘打的球員

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