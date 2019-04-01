NBA》主場慘遭黑哨？馬刺波總罕見暴怒被驅逐出場（影音）

馬刺總教練帕波維奇遭到驅逐出場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕國王隊昨天輸給火箭隊，確定無緣季後賽，今天作客馬刺主場竟享受到黑哨待遇，第三節發生一個疑似誤判以後，馬刺主場裁判馬上再度做出誤判，就連好脾氣的帕波維奇（Gregg Popovich）也受不了向裁判飆罵，當然也遭到驅逐出場，國王隊最終以113：106擊敗馬刺隊，賽季三場對戰全數取勝。

比賽在第三節發生相當關鍵的判決，當時馬刺隊射手佛比斯（Bryn Forbes）投進三分球，但是國王後衛福克斯（De'Aaron Fox）在防守時直接跳到路徑上的D.懷特 （Derrick White）身上，裁判因此吹判D.懷特進攻犯規，佛比斯三分沒收，但從重播角度來看，D.懷特原本就打算離開福克斯的路線，是被國王射手希爾德（Buddy Hield）給推到路徑上才會造成這個犯規。

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福克斯跳到D.懷特身上，D.懷特被吹進攻犯規。（圖片擷取自推特）

就在這個犯規結束後的下一個回合，國王前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）上籃失手，球碰到他自己的身體形成界外球，裁判此時卻球權判給國王，認為是馬刺隊碰到球，因此波總便忍不住飆罵，連吞兩次技術犯規被驅逐出場。

馬刺隊也受到這個事件影響，最終在第四節只拿下19分，終場以106：113不敵國王隊，賽季慘遭國王橫掃，西部卡位戰落居第七名，若以目前的戰績來看，他們首輪會對上金塊隊。

（左起）福克斯與D.懷特。（今日美國）

德羅森（DeMar DeRozan）賽後稱讚國王隊的球員依舊打得相當緊迫盯人，就像是為了下個賽季準備一樣。這場比賽德羅森拿下16分。

國王隊陣中有7人在這場比賽得分上雙，希爾德拿下全隊最高的26分，考利斯坦 （Willie Cauley-Stein）拿下17分6籃板，福克斯則有12分5助功。

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