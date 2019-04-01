MLB》父喪不返日 菊池雄星銜哀5日先發

菊池雄星父喪後不會回日本，將在5日先發對白襪，希望尋求生涯首勝。（美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕水手日籍左投菊池雄星的父親雄治昨因病逝世後，菊池表示會遵從父親心願專注比賽，決定不返日奔喪，目前預訂5日對白襪先發，希望能用大聯盟首勝獻給天上父親。

27歲的菊池雄星前天對紅襪繳出6局失3分好投，可惜勝投遭牛棚搞砸。遺憾的是，菊池的父親昨天早上因癌症病逝，享年59歲，他無法在父親生前拿下首勝，只能期盼接下來比賽能努力繳出好投，以慰父親在天之靈。儘管水手官網尚未公布，但日媒已報導菊池訂5日作客白襪先發。

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《體育報知》報導，菊池昨在得知父親過世消息後，他仍照常進行賽前傳接球和跑步等練習，在比賽開始後也一直坐到休息室直到結束。到了賽後，菊池才透過球團發布聲明，表示父親希望他繼續專注在棒球上、為球隊贏得比賽，他會尊重父親的想法， 留在美國將接下來的球季獻給父親。

在父親希望他多方面學習的開放教育下，菊池從小除了棒球，還學習排球、游泳、鋼琴等才藝。到了菊池高三陷入要朝日職或大聯盟發展的苦惱時，父親也尊重菊池的想法，讓他自己決定。

菊池2009年加盟西武，以及今年初加盟水手的記者會上，都可見到父親雄治的身影。只是後來身體狀況不佳，雄治就連兒子上月21日在東京巨蛋的大聯盟初登板，都無法到場觀戰。

菊池雄星的父親雄治昨因病逝世。（圖片取自《體育報知》）

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