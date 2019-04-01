MLB》伸卡塞揚強投開季還在等頭路 美媒曝3支球隊接洽

塞揚強投凱可。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟新球季開打已經4天，不過塞揚強投凱可（Dallas Keuchel）去年季後成為自由球員後，想要一紙5至6年的長約，至今卻還遲遲找不到新東家，而《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）今指出，教士、釀酒人和大都會有意追求這位塞揚強投。

凱可曾在2015年以20勝8敗防禦率2.48的成績奪得美聯塞揚獎，是2017年奪冠功臣之一，而他生涯大聯盟7年都待在太空人，為球隊貢獻76勝，平均防禦率3.66，而他上季先發34場，繳出12勝11敗防禦率3.74，吃下204.2局。

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凱可去年季後成為自由球員，前東家太空人只願提供他一年至兩年的合約，但這無法滿足凱可想要的一紙5年大約。至今沒有球隊出手，還一度傳出包含前東家太空人僅3隊對他有興趣。

教士在以10年3億美元（約93億台幣）天價合約簽下明星三壘手馬查多（Manny Machado），但身為小市場球隊，顯然沒有太多錢可以再補強先發投手，而他們之前在休季時就曾經接觸過凱可，但卻沒能端出讓他滿意的合約，不過《The Athletic》記者羅森索今透露，為了替陣中年輕的先發投手陣容補進一位能吃局數的老將，可能會重起爐灶再次和凱可團隊接洽。

羅森索也在報導中指出，釀酒人和大都會也都有興趣爭取凱可。而凱可雖然錯過了春訓，不過卻仍依據球隊春訓菜單訓練，在經紀人波拉斯（Scott Boras）的安排之下，甚至還在投1休4的模擬賽登板，目前投球量已到95球，只要簽約馬上就能投入比賽。



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