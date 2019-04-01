NBA》柯瑞、K湯狂轟猛炸 勇士47分大勝黃蜂

柯瑞今三分球8投5中、罰球4罰全進，攻下25分外帶6助攻、5籃板。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕金州勇士前役輸給灰狼，今日在主場拿夏洛特黃蜂出氣，「萌神」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）聯手轟進11顆三分球，率隊以137：90大勝黃蜂，且金塊以90：95不敵巫師，使灣區大軍以52勝24敗及1場勝差領先金塊，獨居西部龍頭。

柯瑞前役飆進11顆三分球，但衛冕軍不敵灰狼，此仗柯瑞再展現好手感，出手14次、命中8球，包括三分球8投5中、罰球4罰全進，攻下25分外帶6助攻、5籃板。湯普森砍進6顆三分球，斬獲全隊次高24分，值得一提的是，他生涯季賽三分球進球數1788顆超越日前來台「兩千萬」路易斯（Rashard Lewis），居史上第16名。

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勇士「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）第二節在禁區卡位並揮到黃蜂赫南高梅茲（Willy Hernangomez）吞下二級惡性犯規被趕出場，成為另一插曲。至於格林（Draymond Green）10分、9助攻，杜蘭特（Kevin Durant）11分、9助攻，衛冕軍此仗送出41助攻，僅次本季對馬刺締造單場42助攻，以及團隊轟進21顆三分球、命中率高達63.6％，搶回獨享西部龍頭的資格。

黃蜂此仗在客場打得荒腔走板，先發5將無人得分逾雙位數，戰績下修至35勝41敗，排名東部第10，在所剩6場比賽只能尋求連勝，才有機會晉級季後賽。

「表弟」卡森斯第二節在禁區卡位並揮到黃蜂赫南高梅茲吞下二級惡性犯規被趕出場。（歐新社）

湯普森砍進6顆三分球，今生涯季賽三分球進球數超越日前來台的路易斯。（歐新社）

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