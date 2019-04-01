MLB》自由市場兩大咖去哪？美媒爆料這兩隊全都要

（左起）凱可與金布瑞。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕自由市場大魚凱可（Dallas Keuchel）以及終結者金布瑞（Craig Kimbrel）兩人在開季4天後還沒有找到歸處，《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）在文章中爆料，目前有兩支球隊想要一口氣網羅他們兩人，分別是釀酒人隊以及大都會隊。

釀酒人隊日前就因為克納貝爾（Corey Knebel）受傷導致需要哈德（Josh Hader）代班後援，因此傳出相當希望能夠簽下金布瑞，另外羅森索也指出，有消息來源說明他們也對於凱可相當感興趣。

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釀酒人隊終結者克納貝爾整季報銷。（資料照，法新社）

羅森索透露，紐約大都會隊也繼續與這兩人有連繫，並且還有一支球隊表達了對金布瑞的慾望，那就是美聯東區的光芒隊。不過羅森索認為，大都會隊追求這兩人有點太過奢侈，因為他們目前有著國聯數一數二的先發輪值，牛棚在去年也從水手隊那邊盤來狄亞茲（Edwin Diaz），但他也同時表示，有機會競逐季後賽的球隊肯定會繼續追求投手的深度。

最後羅森索表示，如果這兩人沒有收到滿意的報價，那麼他們可以等到六月選秀會以後再與其他球隊簽約，因為這兩個人都有收到合格報價，簽下他們的球隊將會喪失選秀權，但如果等到選秀會結束後，他們將不再受到這項限制影響。

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