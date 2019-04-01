NBA》詹皇提前關機沒差 湖人宰鵜鶘追平去年勝場數

湖人老將朗度砍下全場最高分和12次助攻，領軍大比分痛宰鵜鶘。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）傷後復出力挽狂瀾，仍無緣領軍晉級季後賽，而在腹股溝傷勢至今尚未痊癒下，詹皇也提前關機，不過今客場出賽的湖人，靠著老將朗度（Rajon Rondo）砍下全場最高分和12次助攻，終場就以130：102痛宰鵜鶘，拿下本季第35勝也追平了去年戰績。

雙雙無緣季後賽的湖人、鵜鶘，本季剩餘的比賽已沒有太多懸念，飽受傷兵困擾的湖人也開始讓球員輪休，日前更直接宣布看板球星「詹皇」詹姆斯本季剩下的6場比賽都不會再上場，除了詹皇，年輕核心庫茲馬（Kyle Kuzma），而同樣傷兵如山的鵜鶘，進攻主力也只剩藍道（Julius Randle）。

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兩隊從開賽就展開激戰，上半場打完還以1分暫時落後的湖人，易籃後卻吹起反攻號角，在朗度、中鋒麥基（JaVale McGee）和替補出賽的卡盧索（Alex Caruso）帶領下，單節火力全開打出44：22比數，爆衝直接甩開鵜鶘，最終紫金軍團就以28分之差擊敗主場作戰的鵜鶘。

麥基今繳出「雙十」成績單還上演霸氣雙手爆扣。（美聯社）

湖人此戰全隊猛飆15顆三分球，主控朗度延續前役好表現，14投9中包含三分球7投4中，砍下全場最高24分、12助攻和5籃板，另有3抄截，先發中鋒麥基也繳出23分、16籃板的「雙十」成績單，而板凳出發的卡盧索，外線4次出手不但全命中，更攻下個人本季新高23分，賽後獲主帥華頓（Luke Walton）盛讚。

而此役收下勝利後，湖人本季戰績來到35勝42負，也追平了上季35勝47負的勝場數。

卡盧索今板凳出發砍下本季新高23分，賽後獲得湖人主帥大讚。（美聯社）

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