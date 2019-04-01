MLB》49億重砲開季6支0吞3K 恐成金鶯最貴板凳

戴維斯在開幕戰就苦吞3K，下場比賽馬上坐板凳。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾以單季53轟拿下全壘打王的戴維斯（Chris Davis），去年遭逢生涯最大低潮，打出史上最慘的.168打擊率，勝利貢獻值（fWAR）更是悽慘的-3.1，他今年力拚重返榮耀，卻連6打數無安打還慘吞3K，而金鶯卻在近兩場比賽連勝洋基，拿下系列賽的勝利。

去年創下史上最慘打擊率，戴維斯曾在季前表示，他選擇讓一切過去，沒有時間可以拿來難過。但戴維斯在開幕戰當日苦吞3K，下場比賽就坐冷板凳，他今日重返先發依舊沒有建樹，3打數0安打，只選到1次保送，打擊率目前還是完美的0。

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今天戴維斯首打席在壘上有人時，面對接近紅中的直球，只打出飛球出局，第二個打席面對內角變速球也只敲出滾地出局，第三打席面對低角度的滑球，戴維斯同樣沒有打好，擊出飛球出局，直到第四個打席他才好不容易選到保送上壘。

目前戴維斯一共6打數沒有安打，吞下6次三振選到1次四壞保送，在本季金鶯幾乎都拿出新秀出來練兵，季末幾乎毫無補強的狀態下，戴維斯只能想辦法好好繳出成績，避免成為1.61億美元（約新台幣49億）的昂貴板凳。

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