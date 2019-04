MLB》馬丁尼茲紀錄夜紅襪又輸 先發投手表現全聯盟墊底（影音）

紅襪馬丁尼茲開轟締造個人生涯千安,不過卻無法幫助球隊贏球。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍紅襪作客水手最終戰,去年打點王馬丁尼茲(JD Martinez)今3打數敲出2安打,還有4分打點進帳,4局下更開轟3分砲締造生涯千安里程碑,不過紅襪投手群卻又崩盤,讓水手在3個半局一口氣狂灌10分,最終紅襪就以8:10不敵水手,苦吞2連敗,開季與水手4連戰中僅拿下1勝。

開局面對水手先發雷布藍克(Wade LeBlanc),紅襪在1局出後,德弗斯(Rafael Devers)就敲出2壘安打上壘,再靠著馬丁尼茲的中外野安打,幫助紅襪先馳得點,隨後又利用保送和對手失誤再添2分,首局就以3:0領先水手。

馬丁尼茲今3打數敲出2安打,4分打點進帳。(今日美國)

不料好景不常,紅襪先發波瑟羅(Rick Porcello)僅有一局好投,2局下登板就先讓水手靠著1保送和3安打先追回2分,3局續投又被水手納瓦耶茲(Omar Narvaez)轟出3分砲,之後高登 (Dee Gordon)的高飛犧牲打水手再下一城,紅襪雖然緊急換上強森(Brian Johnson)救火,不過卻又被海尼格(Mitch Haniger)敲出二壘安打再添2分打點,單局就狂灌7分。

4局上馬丁尼茲開轟3分砲,個人生涯千安達陣,好不容易幫助球隊將比數追近,不過4局下布魯斯(Jay Bruce)開轟陽春砲,讓水手以10:6遙遙領先,紅襪雖然靠6局上貝茲(Mookie Betts)的陽春砲和9局上水手後援投手迷航再追回2分,不過最終仍以8:10輸給水手。

Of course J.D.'s 1000th career hit is a dinger!



Congrats, @JDMartinez14! pic.twitter.com/AZ4oChqNai