MLB》馬丁尼茲紀錄夜紅襪又輸 先發投手表現全聯盟墊底（影音）

紅襪馬丁尼茲開轟締造個人生涯千安，不過卻無法幫助球隊贏球。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍紅襪作客水手最終戰，去年打點王馬丁尼茲（JD Martinez）今3打數敲出2安打，還有4分打點進帳，4局下更開轟3分砲締造生涯千安里程碑，不過紅襪投手群卻又崩盤，讓水手在3個半局一口氣狂灌10分，最終紅襪就以8：10不敵水手，苦吞2連敗，開季與水手4連戰中僅拿下1勝。

開局面對水手先發雷布藍克（Wade LeBlanc），紅襪在1局出後，德弗斯（Rafael Devers）就敲出2壘安打上壘，再靠著馬丁尼茲的中外野安打，幫助紅襪先馳得點，隨後又利用保送和對手失誤再添2分，首局就以3：0領先水手。

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馬丁尼茲今3打數敲出2安打，4分打點進帳。（今日美國）

不料好景不常，紅襪先發波瑟羅（Rick Porcello）僅有一局好投，2局下登板就先讓水手靠著1保送和3安打先追回2分，3局續投又被水手納瓦耶茲（Omar Narvaez）轟出3分砲，之後高登 （Dee Gordon）的高飛犧牲打水手再下一城，紅襪雖然緊急換上強森（Brian Johnson）救火，不過卻又被海尼格（Mitch Haniger）敲出二壘安打再添2分打點，單局就狂灌7分。

4局上馬丁尼茲開轟3分砲，個人生涯千安達陣，好不容易幫助球隊將比數追近，不過4局下布魯斯（Jay Bruce）開轟陽春砲，讓水手以10：6遙遙領先，紅襪雖然靠6局上貝茲（Mookie Betts）的陽春砲和9局上水手後援投手迷航再追回2分，不過最終仍以8：10輸給水手。

Of course J.D.'s 1000th career hit is a dinger!



Congrats, @JDMartinez14! pic.twitter.com/AZ4oChqNai — Boston Red Sox （@RedSox） March 31, 2019

紅襪此役先發投手波瑟羅登板2.2局被敲6安共掉9分，4分自責分苦吞敗投，而紅襪在開季4場比賽就掉了34分，還被敲出11轟，過去引以為傲的先發部隊竟意外成紅襪戰績低迷主因，先發投手群防禦率高達13.20，不但排目前在大聯盟30支球隊墊底，也是近十年所有球隊最慘。

紅襪先發波瑟羅僅投了2.2局就被敲出6安，帶著4分自責分退場。（美聯社）

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