MLB》洋基鐵牛棚再鬆動 球探：古巴飛彈失速了！

查普曼開季表現讓球探擔心他有失速問題。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基鐵牛棚又出狀況？終結者查普曼（Aroldis Chapman）在開幕戰投1局無失分，不過他的球速卻不如以往動輒飆破100英哩，官網顯示他直球最快的球速只剩下97.8英哩，這也讓剛輸掉與金鶯系列賽的洋基隊更添上一份陰霾。

紐約郵報指出，球探表示查普曼在春訓沒有投出任何一顆破百英哩的速球，而他也更改投球姿勢，讓他的機制變得更加簡潔，直球速度大多坐落在95到98英哩，也有說法指出，是洋基隊建議31歲的他這樣做，來延長他的投球生涯。

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另外一名球探在看過他開幕戰的投球後指出，他有點擔心，因為查普曼直球的速度下降，而且他丟了比過往更多的變化球，這如果出現在春訓倒是沒有什麼問題，但現在已經開季了，而他的速度還是沒有提升。查普曼去年在開幕戰的球速最快能夠達到99.8英哩，均速則是99.2。

球探認為查普曼可能有在調整他的機制。（資料照，今日美國）



有位球探表示，可以合理推測當天氣變暖後，查普曼的球速就有機會回來，但相較於球速，球探更關心的是他的直球是否能造成揮空。在查普曼出賽本季首場出賽中，他只用滑球讓對手揮空一次而已。

不只球探注意到這件事情，洋基隊的投手教練Larry Rothschild也有發現，他表示他們會持續關注這個問題，他們將會球季持續進行中，以及天氣變暖之後再去關注他的球速。

總教練布恩（Aaron Boone）認為現在談論這件事情還有點早，他指出查普曼的投球機制相當詭異，但只要他處理好了，布恩認為查普曼的速度就會出來，布恩預期查普曼失速的狀況將會持續改善。

布恩對查普曼的失速疑慮顯得相對樂觀。（資料照，美聯社）

洋基隊雖然在季前補強了奧塔維諾（Adam Ottavino）跟簽回布里頓（Zack Britton）重組超強鐵牛棚，但是原先大將畢坦西斯（Dellin Betances）因為右肩關節夾擠症候群，開季從傷兵名單出發，如今查普曼的狀況不慎理想，鐵牛棚的兩個要角鬆動，是否還能依舊保持宰制力，不只球迷，球隊也會相當重視這些問題。

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