羽球》克服對戰何冰嬌全敗劣勢 依瑟儂賽後點出關鍵

何冰嬌直落二輸球。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列的印度公開賽昨落幕，泰國一姐依瑟儂在女單冠軍賽以21：15、21：14，直落二擊敗中國好手何冰嬌，不但取得對戰首勝，也摘下生涯首座印度公開賽后冠，賽後依瑟儂也在受訪時點出能克服對戰劣勢擊敗何冰嬌的關鍵。

依瑟儂今年在馬國大師賽完成2連霸，並奪下新球季首冠，然而曾拿下兩屆全英賽亞軍的她本屆卻在首輪爆冷不敵中國陳曉欣。印度賽依瑟儂一路過關斬將殺進決賽，冠軍賽交手過去4次對戰全輸球的何冰嬌，不過最終她頂住對戰劣勢直落二輕取對手風光封后。

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何冰嬌直落二輸球。（資料照，法新社）

「我認為在比賽中心態是最重要的，這次就是贏在心態上！」依瑟儂賽後受訪時說道，她指出自己本來就知道何冰嬌是技術非常高超的選手，所以能打出高難度的回球，她一點都不會驚訝。

「大家總說我在印度公開賽打得很棒，但在這場比賽前，我很清楚自己跟她（何冰嬌）的對戰紀錄是0勝4負，所以我想該是終結這個尷尬紀錄的時刻了，」依瑟儂說道，「比賽時我試著讓自己冷靜的去搶下每一分，所以最後才能發揮那麼出色！」

依瑟儂昨在印度賽擊敗何冰嬌封后。（圖片取自依瑟儂IG）

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