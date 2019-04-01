網球》謝淑薇回升至世界女單24 離生涯最佳只差1席

謝淑薇女單排名升至24名。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕WTA（職業女網總會）公布本週最新世界排名，邁阿密連創驚奇的謝淑薇上升3席，已從女單27來到24，比2013年2月生涯最佳23只差1名，小薇回法國巴黎休息調整後，本月紅土賽季即將再出發。

謝淑薇刁鑽陰柔打法獨樹一幟，如今加強體能後横掃群芳，也再獲各界肯定，持續朝重返6年前巔峰時期邁進，先前她賽後接受官網訪問表示，「現在對於職業排名，我要稍微多留心點，但不給自己太多壓力。靠著世界排名在比賽排進種子，感覺總是不錯，至少不用很快摃上大種子球星。」

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被譽為「球后殺手」的謝淑薇，邁阿密排女單27種子，32強起接連斬落現任世界球后「日本小威」大坂直美、前任球后「丹麥甜心」沃茲妮雅琪，（Caroline Wozniacki），也締造「六斬前後任球后」、横掃2018年四大滿貫女單冠軍等超狂紀錄，儘管8強遭愛沙尼亞21種子孔塔薇特（Anett Kontaveit）大逆轉，仍締造台將WTA Premier Mandatory頂級大賽最佳戰績。

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