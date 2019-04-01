排球》身兼多職不怕累 「大眼妹」陳怡如帶隊帶出心得

企排選手陳怡如今受邀推廣全民運動。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕企排人氣后陳怡如及職棒選手陽建福，今受邀出席「全民瘋運動：女子美力時代課程活動」記者會，分享平常居家運動習慣，邀請民眾一起動起來。

陳怡如在世大運後休息一年，重新回到企排戰場加入極速超跑，身為陣中學姊，她表示，自己目前的工作就傳承，把所學跟學妹們分享。

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由於上個球季帶傷上陣，陳怡如透露，現在休季先把傷勢養好，目前就讀文化大學博士班的她，也希望能夠專注在課業上，「球季期間都沒時間去學校，現在要好好專心在課業上。」除了球員和博士生身分，陳怡如現在也是致理科技大學排球隊的教練，她說：「當了教練後才發現這是另一個領域。」她表示，教練要在比賽當下去解決問題，看待球賽的觀點要更全面，「現在才發現，當教練不是件容易的事。」

雖然身兼多職，但陳怡如對教練這份工作仍樂在其中，且看到自己的學長姐都投入在這個領域，加上球員們的熱情，讓她也對這份工作有所期待，「致理的排球隊是一般組，但大家對於排球相當熱情，就算沒有室內場地，下雨了他們會等到雨停，再繼續上場練習。」

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