MLB》 耶利奇敲再見安 美主播竟激動飆中文？（影音）

耶利奇敲出再見安打，幫助釀酒人擊敗紅雀。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年國聯MVP耶利奇（Christian Yelich）開季前4戰都開轟，追平大聯盟紀錄，更在9局下敲出再見安打，令現場主播嗨到破表，並疑似激動到脫口說出中文，引起網友熱議。

釀酒人今天與紅雀之戰，9局下以4：3落後，紅雀火球終結者希克斯（Jordan Hicks）在第8局就提前打卡上班，未料末局卻遭到狙擊，連續被敲2支安打攻佔一三壘，耶利奇在2壞球後瞄準102英哩的高速伸卡球，擊出帶有2分打點的左外野再見安打，幫助球隊以5：4氣走紅雀。

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耶利奇的致勝一擊不僅讓主場球迷頓時陷入瘋狂，也令現場主播激動大喊「釀酒人贏了！釀酒人贏了！」還脫口說出「MVP！再見again！」，這段話也引起網友熱議，有許多人認為主播說中文，但也有人認為這應該是主播太興奮了破音，應該是說「Does it again」。

耶利奇開季狀況超火燙，開季前4場都有全壘打演出，繳出4轟、8打點、打擊三圍.500/.667/.1.583的恐怖數據。

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