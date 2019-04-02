王柏融有望對決宋家豪 今日賽事預告與轉播

宋家豪和王柏融有機會上演台灣對決。（資料照）

自由體育為您獻上精采賽事與轉播！

今日將為您帶來兩場的nba賽事轉播，林書豪近期找回在球隊中的定位，這場對上魔術的比賽能否維持手感，繼續拿出好表現幫助球隊擊退近八場只吞一敗的魔術隊，讓球隊離東部龍頭更近一步呢?第二場是七六人對上獨行俠的比賽，七六人近期狀態不錯，但碰上前一場才以團隊合作擊潰雷霆的獨行俠，這場七六人能否順利過關呢?超級新人東契奇（ Luka Doncic）對上去年的新人王B.西蒙斯（Ben Simmons）會有什麼樣的表現呢?喜歡NBA的球迷別忘了鎖定轉播囉。

今日還有一場MLB的賽事轉播，將由洋基隊對上老虎隊，老虎將派出羅斯（Tyson Ross）主投，而洋基則派出的是傑曼（Domingo German），洋基能否成功調整狀態拿下勝利，或是老虎能像金鶯一樣扳倒強大的洋基隊呢?MLB的球迷要記得打開電視收看比賽喔!

請繼續往下閱讀...

明天有中華職棒富邦悍將對上Lamigo桃猿的賽事，雙方的近況都調整得不錯，誰能在雙方本季第一次交手中拿下勝利呢?球迷們別忘了收看轉播囉!

日本職棒有三場的賽事轉播，第一場是我國好手宋家豪所在樂天隊對上的是「大王」王柏融所在的火腿隊，雙方非常有可能會在今天於日職場上首次對決，究竟雙方的投打對決誰能拿下勝利呢？

第二場比賽為羅德出戰西武的比賽，第三場則為陽岱鋼所在的巨人出戰宿敵阪神的對決，傳統一戰，絕對不能錯過，三場比賽都精彩可期，球迷朋友千萬別忘了收看轉播，為台灣選手加油！

NBA

07:30 魔術@暴龍 緯來體育

08:30 七六人@獨行俠 愛爾達體育1台

MLB

06:30 老虎@洋基 民視無線台、Fox體育台

中華職棒例行賽

18:35 富邦悍將@Lamigo桃猿 ELEVENSPORTS1

SBL

19:00 金酒@裕隆 WinTV綜合台

NPB

15:00 火腿@樂天 Fox體育2台

17:00 羅德@西武 Fox體育台

17:00 阪神@巨人 緯來體育、愛爾達體育2台

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/