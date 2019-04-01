MLB》殷仔轉後援首戰出師不利 馬總賽後這樣看

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天對洛磯之戰，旅美投手陳偉殷本季首度亮相，在9局上球隊3分領先，有救援成功機會時登板，不料他面對2名左打者都沒解決就退場，賽後馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）表示，陳偉殷會沒事的。

馬林魚先發投手艾爾康塔拉（Sandy Alcantara）此役投8局無失分，第9局正好輪到洛磯隊2名左打，馬林魚推出陳偉殷救援，但他先被布雷克蒙（Charlie Blackmon）敲二壘安打，再對達爾 （David Dahl）投出四壞球保送之後退場，所幸接手的後援投手羅莫連續讓3人出局，未釀成失分，馬林魚終場3：0獲勝。

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總教練馬丁利賽後提到陳偉殷時依然有信心：「他會沒事的，我們本來就預設今天他只會對到那兩名左打，不管投得如何。」

馬丁利表示：「陳偉殷過去投了很多球，接下來還會幫助我們的，還有很多重要的出局數等著他去抓，還有很多比賽等著他參與，我們必須使用他，如果我們沒有，會帶著其他人壓力，他會沒事的。」殷仔生涯174場登板僅有4場是以中繼出賽。

陳偉殷賽後透過翻譯表示，今天的先發投手投得很棒：「我必須面對那兩名左打，但我沒做好，這是我的責任。」

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