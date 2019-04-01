日職》回主場後打不好 教練的一句話點醒王柏融

王柏融昨天獲選單場MVP，賽後繞場跟球迷致謝。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕被譽為中職最強打者的「大王」王柏融加盟日本火腿，表現備受外界關注，王柏融也給自己很大的壓力，回到主場後一度陷入低潮，也多虧打擊教練金子誠的耐心指導，成功幫助王柏融找回狀態。

王柏融在熱身賽時，主客場表現落差大，回到札幌巨蛋的4場熱身賽中10打數僅1支安打，打擊教練金子誠點出，王柏融太想在主場有所表現，所以才會打不好，他引用諾貝爾文學獎得主海明威的名言：「每天都是新的一天」（Every day is a new day）希望王柏融不要想太多。

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在教練團的細心指導下，雖然王柏融在與歐力士的開幕戰繳出白卷，但也不會因此氣餒，第2戰就敲出日職生涯首安，成功釋放壓力，昨天單場敲出2支安打，進帳生涯首打點，賽後更獲選單場MVP，生涯首度登上英雄訪問，獲得滿場球迷的熱烈掌聲。

金子誠認為王柏融若是再放輕鬆一點，球就會看得更清楚。王柏融昨役賽後受訪時也感謝隊友和教練團的幫忙，不斷鼓勵他不要著急、慢慢來，自己會繼續努力。

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