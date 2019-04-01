羽球》今年首冠未開胡 戴資穎首季獎金只有這麼多

戴資穎。（資料照，BadmintonPhoto提供）

〔體育中心／綜合報導〕世界羽聯今天公布第一季的獎金排行榜，日本球王桃田賢斗以9.4萬美元領先群雄，中國女單好手陳雨菲以8.6萬美元緊追在後，今年首冠還未開張的球后戴資穎首季獎金共累積3.61萬美元，排名女單第三名。

戴資穎今年至今只參加兩站賽事，先是在馬來西亞大師賽不敵泰國一姐依瑟儂，止步八強，然後在全英公開賽飲恨敗給中國好手陳雨菲，三連霸夢碎只能屈居亞軍，兩站共累積3萬6100美元的獎金，在女單獎金榜上只落後陳雨菲和印度前球后賽娜。4、5名分別是依瑟儂的3萬5050美元和西班牙女將瑪琳的2萬6600美元

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值得一提的是，陳雨菲先後在全英公開賽和瑞士公開賽奪冠，首季獎金飆升至8萬6325美元，高居女單第一；日本球王桃田賢斗今年拿下德國和全英公開賽的冠軍，並拿下印尼大師賽的亞軍，第一季的獎金共賺得9萬4550美元，是目前羽壇獎金榜上的第一人。

戴資穎將參加超級750系列馬來西亞羽球公開賽，明天首輪將遇上世界排名第37名的香港好手鄧旋，問鼎大馬賽3連霸以及捍衛球后寶座。

陳雨菲。（資料照，法新社）

桃田賢斗。（資料照，美聯社）

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