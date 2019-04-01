棒球》大王旋風驚人！ 日職生涯首安收視率創史上新高

北海道日本火腿鬥士王柏融首安出爐，收視率瞬間衝上1.40。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融今年挑戰日本職棒加盟火腿，有線電視台週末收視率開紅盤，據台灣轉播單位FOX體育台透露，王柏融敲出日職生涯首安時，收視率瞬間衝上1.40，創下6年新高。

身為中職史上首位透過旅外制度挑戰日職的球員，王柏融在新賽季的首周表現完全沒讓台、日球迷失望，不但迅速在第二戰敲出日職生涯首安，更於周日以單場雙安一打點的成績站上英雄訪問台，活躍表現也攻上多家日本體育媒體的新聞版面。

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台灣轉播單位FOX體育台表示，王柏融週六（30日）敲出日職生涯首安之役，在25-49歲男性繳出平均收視率0.73、最高瞬間收視1.40的驚人成績，寫下日職轉播史新頁，而3月29至31日與歐力士的三場系列賽，也迅速攻上歷年日職直播收視表現的前三名。

FOX體育台自2014年與日職洋聯合作，每年轉播近300場日職賽事，今年FOX與洋聯再簽3年合約，洋聯6隊賽事都看得到，目前有8位台灣球員效力於洋聯，以王柏融掛頭牌，另包括西武獅郭俊麟、廖任磊、吳念庭，羅德陳冠宇、李杜軒，東北樂天金鷲宋家豪和歐力士張奕。

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