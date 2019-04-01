MLB》 水手守護神成傷兵 金布瑞有望多一個新選擇？

史崔克蘭。（美聯社，資料照）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官網的記者Greg Johns報導指出，總教練瑟維斯（Scott Servais）表示，隊上的終結者史崔克蘭（Hunter Strickland）將因右肩二級拉傷至少需要缺席幾個月，接下來水手將不會有固定的終結者。

史崔克蘭表示：「受傷的感覺很差，但我必須保持樂觀，至少傷勢不會讓我整季報銷，應該在季中就能回到場上投球。」

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史崔克蘭上一次上場救援挨了一發三分砲，而球隊最後也以6：7輸給紅襪隊，史崔克蘭原本將這次不佳的表現歸因於他緊繃的肩膀，最後被檢查出有傷勢。

水手在今年一月與史崔克蘭簽下一年130萬美元的合約，他在上個月下旬的海外開幕戰中表現精彩，兩次的救援機會都順利的為球隊守下勝利。

在史崔克蘭受傷後，羅斯卡普（Zac Rosscup）、Matt Festa、朗布羅（Nick Rumbelow）和史瓦薩克（Anthony Swarzak）都被外界點名是有望接替關門的人選之一，除此之外，外媒也提到水手隊可以考慮仍在自由市場上的守護神金布瑞（Craig Kimbrel）。

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