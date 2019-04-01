李文彬獲全數同意 續任國訓中心執行長拚東京奧運

國訓中心董事長、教育部常務次長林騰蛟（右）與國訓中心執行長李文彬（左）。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕國家運動訓練中心今日召開董事會，任期未滿1年的執行長李文彬在會議中獲得14位董事、3名監事全面同意，將續任國訓中心執行長4年，眼前最大任務為2020年東京奧運，將全力輔佐國手爭取佳績。

前任執行長林晉榮請辭後，長期擔任中華職棒秘書長的李文彬便於去年4月接任國訓中心執行長，其行事穩健，和體育署配合度佳，成功於雅加達亞運締造17面金牌的佳績。

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據國訓中心設置條例，執行長由董事長提名，再由董事會通過後聘任，董事包括舉重名將郭婞淳及跆拳道好手陳怡安等，最終雙方無異議通過李文彬續任。

國訓中心董事長、教育部常務次長林騰蛟表示，李文彬在擔任執行長期間，整體業務推動順利，加上明年將迎接東京奧運的到來，人事穩定更是重要，因此在董事會就提名李文彬，也獲得全體董事會的同意。

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