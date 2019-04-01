羽球》戴資穎明晚登場 展開球后保衛戰及問鼎3連霸

戴資穎預計明晚5點50分提拍上陣。（VICTOR提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級750系列馬來西亞羽球公開賽明日開戰，世界球后戴資穎預計晚間5點50分提拍上陣，對手為世界排名37香港的鄧旋，小戴此行將展開球后保衛戰及問鼎大馬賽3連霸。

戴資穎今年尚未進帳冠軍，明日於女單首輪將對上生涯從未交過手的鄧旋。小戴此行問鼎連霸路，預料8強有望對上「天敵」泰國好手依瑟濃；4強可能會遇上世界排名第2的陳雨菲，其中依瑟濃上週於超級500印度公開賽稱后，陳雨菲今年近況不錯，分別於全英公開賽、瑞士公開賽兩度奪冠。

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戴資穎以95667分居球后，但包括陳雨菲與日本好手奧原希望皆有可能超車成功，小戴至少得在大馬賽闖入4強，才能保住球后位置。

男單部分，台灣一哥周天成首輪遇上「超級丹」林丹；王子維對上剛在印度公開賽稱霸的丹麥名將安賽龍，兩人首日輪空，預計後天提拍上陣。

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