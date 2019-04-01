春甲》史上頭一遭！ 他首局首打席開轟又敲再見全壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕平成最後一年的春季甲子園，明石商在8強戰以4：3擊敗智辯学園和歌山高校，驚險挺進四強，當家開路先鋒來田涼斗首局首打席開轟，並在9局下最後打席敲出再見全壘打，寫下甲子園罕見紀錄，成為大會史上第一位單場同時擊出首打席和再見全壘打的球員。

明石商二年級開路先鋒來田涼斗專剋智弁和歌山，去年就曾從他們手中敲出過全壘打，今年再度在春季甲子園8強戰中狹路相逢，1局下首打席就開轟，助隊扳平戰局，兩隊纏鬥至9局下半，來田涼斗再度開砲，一棒終結比賽，率領學校首度打進前四強，值得一提的是，來田在正式比賽中共累積3轟，全都是智弁和歌山所貢獻的。

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來田涼介也成為甲子園史上第一位單場同時擊出首打席和再見全壘打的球員。這項紀錄實屬罕見，日本職棒歷史中僅出現過1次，必須追溯到1993年，當時由中日龍洋砲鮑威爾（Alonzo Powell）所達成，而大聯盟也只發生過6次而已。

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