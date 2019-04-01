中職》桃猿主場四天連假 征服童心八彈再加彈外彈

lamigo征服童心活動攻略表。（桃猿提供）

〔體育中心／綜合報導〕全猿主場將在4月2日、4月4日至7日進行上半季四月第一週主場，屬於全猿的「征服童心」即將出發征服，2019「征服童心」連續八彈，內容豐富，4月4日（四）卡娜赫拉的小動物P助、粉紅兔兔打頭陣、4月5日（五）救援小英雄赫利與羅伊蒞臨、4月6日（六）棒球大王特使倪子鈞加上4月7日（日）的蛋頭先生全部在球場辦見面會，出現在全猿主場，要來征服大朋友小朋友的童心，請接招！

2019「征服童心」將要征服全家猿氣小子的小童心。在4月4日（四）至7日（日）四天賽前，Lamigo2019城市球衣新色－航站版鑰匙圈首獻給兒童，6歲以上至12歳以下的猿氣小子將可在4月4日至7日進場憑該場內野門票免費兌換一個，金猿卡友憑卡及該場門票免費兌換一個。

請繼續往下閱讀...

四天賽前都將安排果陀全猿劇場，4月4日（四）至7日（日）破紀錄連續四天公演，讓大小朋友一次看完全猿劇場最經典最好笑的劇碼-西遊記奪金旅行團三部曲；4月4日（四）至6日（六）賽前15:00將舉辦寶寶爬行大賽，獎品豐富；賽前「征服童心」嘉年華以及4月6日（六）棒球大王現場活動攤位帶著大小朋友手作竹蟬、風箏、玩沙、在棒球的世界裡擔任棒球大王瘋下載等童趣無邊，活動多到滿出來！

「征服童心」好戲一齣接一齣，彈外彈再加碼！4月2日（二）由LamiGirls孟潔及張庭於17：30至18：00在桃捷A19站內擔任一日站員，現場憑當天門票免費發送Lamigo球皮鑰匙圈，限時發送，發完為止；4月5日（五）救援小英雄赫利與羅伊要送給進場前6000位6至12歲的猿氣小子棒棒糖，憑當日票兌換；球場商品部推出兒童系列商品，金銀狀猿卡優惠最低五折起！連假當中Lamigo邀請大小朋友一起來球場玩耍，征服童心！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/