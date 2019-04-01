中職》抵擋邪惡入侵！ 父子檔超人力霸王4月中旬捍衛台南棒球場

超人力霸王傑洛和爸爸超人力霸王七號將聯手捍衛台南球場。（統一獅提供）



〔體育中心／綜合報導〕4月13、14日連續兩天於台南棒球場，統一獅對戰中信兄弟象，延續2018年超人力霸王旋風，統一獅推出本季第二波主題活動，再次與日本円谷製作旗下角色，推出升級版的「2019統一獅 Ｘ 超人力霸王英雄」聯名主題日，這次將由全新陣容，以及擁有廣大粉絲的超人力霸王成員來保護統一獅台南主場，抵擋邪惡入侵。

繼2018年元祖超人力霸王捍衛台南棒球場阻止星人達達和巴爾坦的入侵，2019年4月中旬，換上超人力霸王貝利爾將來到台南棒球場阻擾職棒賽事進行，為了伸張正義力量，超人力霸王七號以及超人力霸王傑洛將父子聯手，首度來到台南棒球場捍衛正義，幫助球員、裁判、球迷能夠順利進行職棒賽事。

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賽前場外將準備一系列超人力霸王的闖關活動，讓球迷在各種任務安排中，體驗超霸氣的遊戲內容。同時，場外舞台也會舉辦超人力霸王七號、超人力霸王傑洛和超人力霸王貝利爾的見面會，舞台內容更有機會將限量小禮物帶回家。

不僅如此，日前已公布的超人力霸王彩繪活動，主辦單位也會特別規劃彩繪作品展示區，歡迎各位家長和小朋友一起展現創意，共同參與。目前4月13日及14日連續兩天的主題日門票全台ibon熱賣中，預售票除了享受每張50元折扣優惠，每張門票更可兌換超人力霸王聯名馬克杯乙個，週六開放兌換「對決款」，週日開放兌換「經典款」，不同花色值得收藏。馬克杯每場限量2500份，現場排隊即可兌換，換完為止。

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