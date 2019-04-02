日職》好嚴苛！王柏融奪MVP 日本鄉民仍開酸

〔體育中心／綜合報導〕「台灣大王」王柏融上週開幕3戰，13打數敲3安打，包括第3戰雙安外加重要打點獲MVP，逐漸熟悉節奏。然而，仍有嚴苛的日本鄉民在野球論壇貼出本季新洋將數據，認為大王因佔用洋將名額還要再加把勁。

日職結束開幕系列賽，有日本球迷在野球論壇比較太平洋聯盟「新外國選手」的成績，像年薪1.2億日元的樂天洋砲布拉許，目前打擊率2成，但有1轟3打點，攻擊指數高達0.929，三振率14.3%，保送率28.6%。

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此外，年薪1億6500萬的羅德洋砲瓦加斯，打擊率高達0.333、攻擊指數1.100，三振率20%，保送率40%；年薪1億的歐力士洋砲梅內塞斯，打擊率高達0.417，攻擊指數1.033，三振率僅6.7%，保送率20%。

然而大王目前打擊率0.231，0轟1打點，攻擊指數僅0.462，三振率達23.1%，保送率0%。由於攻擊指數比起其他洋將低不少，讓日本球迷在該文標題寫道，「台灣聯盟的至寶、日本火腿王柏融使用洋將名額的意義不明。」

該篇文章引起上百名日本球迷討論，有人說，「大王沒有長打能力嗎」、「以外國選手標準來看成績要更好一點」；然而也有人說，「才打開幕3戰而已就論功敗，你們這些人的棒球球季還真短啊。」

上百名日本鄉民在野球論壇認為王柏融佔用洋將名額成績還要更好。（取自nanjstu）

王柏融開幕3戰就站上英雄訪問舞台。（資料照，特派記者陳志曲攝）

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