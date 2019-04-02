MLB》洋基2重砲出狀況 傷兵名單暴增至9人

史坦頓進入傷兵名單。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基今宣布將史坦頓（Giancarlo Stanton）、安杜哈爾（Miguel Andujar）放入傷兵名單，也讓洋基傷兵增至多達9人，包括6名重要戰將。

史坦頓因左二頭肌拉傷進傷兵，洋基從3A叫上佛雷瑟（Clint Frazier）頂替；安杜哈爾則因肩傷進傷兵，由韋德（Tyler Wade）頂替。

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截至今日為止，洋基有多達9名傷兵，包括畢坦西斯（Dellin Betances）、艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius）、赫勒（Ben Heller）、希克斯（Aaron Hicks）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）、塞維里諾（Luis Severino）、史坦頓和安杜哈爾。

其中光是佈局投手畢坦西斯、游擊葛瑞戈爾斯、中外野希克斯、三壘安杜哈爾、三棒史坦頓、王牌塞維里諾等6人相加，去年就能為球隊進貢21.6的勝利貢獻值（WAR）。

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