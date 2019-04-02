羽球》中媒看好陳雨菲扳倒小戴 認為林丹要贏周天成不樂觀

中媒認為林丹首輪就得碰上台灣一哥，想晉級恐怕不樂觀。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列馬來西亞羽球公開賽明日開戰，我國世界球后戴資穎預計今晚出戰對決香港選手鄧旋，周天成及王子維今輪空將於明日提拍上陣，而中國羽球隊同樣也是精銳盡出，女單、男單分頭出擊，而中媒雖然看好氣勢正旺的陳雨菲能再扳倒戴資穎，但卻認為首輪要對上台灣一哥周天成的林丹很不樂觀，認為他可能又會慘遭一輪遊。

中國女單在大馬公開賽首輪就要上演多場「中國內戰」，連續在全英賽、瑞士公開賽封后的陳雨菲，首輪將碰上同胞韓悅、第二輪則要面對陳曉欣，8強賽會先碰上強敵印度一姐辛度，而最快在4強就有可能遭遇天敵世界球后戴資穎；而在籤表下半部的前中國球后李雪芮，首輪同樣要先交手同胞蔡炎炎，不過次輪就得面對世界排名第5的日本名將奧原希望，若能擊倒強敵晉級，8強將有望對上何冰嬌。

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戴資穎今晚5點50分提拍上陣。（VICTOR提供）

陳雨菲。（資料照，法新社）

而中國男單「老中青」代表林丹、諶龍和石宇奇也將分頭出擊，中國「超級丹」林丹首輪則將遭遇世界排名第三的我國男單一哥周天成，中媒《網易體育》今撰文指出，儘管之前與周天成七次碰頭，林丹拿下壓倒性的6勝1負，但以他今年四站比賽兩次就在首輪出局的低迷表現，在大馬公開賽第一戰就得遇上周天成這樣的強敵，恐怕又會再次慘遭一輪遊。

台灣一哥周天成。（資料照）

與林丹同在籤表下半部的石宇奇，之前才在瑞士公開賽奪冠，而他首輪將對上印度選手維爾馬（Sameer Verma），而8強則有可能碰上印尼一哥金廷；諶龍首戰將碰丹麥維廷胡斯（Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS），次輪則將有機會對上印度一哥斯理坎特（Srikanth Kidambi）。

中國石宇奇。（資料照，路透）

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