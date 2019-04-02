羽球》中媒看好陳雨菲扳倒小戴 認為林丹要贏周天成不樂觀

2019/04/02 09:50

中媒認為林丹首輪就得碰上台灣一哥，想晉級恐怕不樂觀。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕超級750系列馬來西亞羽球公開賽明日開戰，我國世界球后戴資穎預計今晚出戰對決香港選手鄧旋周天成及王子維今輪空將於明日提拍上陣，而中國羽球隊同樣也是精銳盡出，女單、男單分頭出擊，而中媒雖然看好氣勢正旺的陳雨菲能再扳倒戴資穎，但卻認為首輪要對上台灣一哥周天成的林丹很不樂觀，認為他可能又會慘遭一輪遊。

中國女單在大馬公開賽首輪就要上演多場「中國內戰」，連續在全英賽、瑞士公開賽封后的陳雨菲，首輪將碰上同胞韓悅、第二輪則要面對陳曉欣，8強賽會先碰上強敵印度一姐辛度，而最快在4強就有可能遭遇天敵世界球后戴資穎；而在籤表下半部的前中國球后李雪芮，首輪同樣要先交手同胞蔡炎炎，不過次輪就得面對世界排名第5的日本名將奧原希望，若能擊倒強敵晉級，8強將有望對上何冰嬌。

戴資穎今晚5點50分提拍上陣。（VICTOR提供）

陳雨菲。（資料照，法新社）

而中國男單「老中青」代表林丹、諶龍和石宇奇也將分頭出擊，中國「超級丹」林丹首輪則將遭遇世界排名第三的我國男單一哥周天成，中媒《網易體育》今撰文指出，儘管之前與周天成七次碰頭，林丹拿下壓倒性的6勝1負，但以他今年四站比賽兩次就在首輪出局的低迷表現，在大馬公開賽第一戰就得遇上周天成這樣的強敵，恐怕又會再次慘遭一輪遊。

台灣一哥周天成。（資料照）

與林丹同在籤表下半部的石宇奇，之前才在瑞士公開賽奪冠，而他首輪將對上印度選手維爾馬（Sameer Verma），而8強則有可能碰上印尼一哥金廷；諶龍首戰將碰丹麥維廷胡斯（Hans-Kristian Solberg VITTINGHUS），次輪則將有機會對上印度一哥斯理坎特（Srikanth Kidambi）。

中國石宇奇。（資料照，路透）

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